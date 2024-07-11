Дело возбудили после крупного ДТП с детьми в Ленобласти
Уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» возбудили по факту смертельного ДТП с детьми в Кингисеппе Ленинградской области. В аварии погибли два человека, четверо получили травмы.
Как сообщает телеканал «78», авария случилась на объездной дороге в Кингисеппе. Виновником ДТП стала 22-летняя водитель «ВАЗа». Она двигалась со стороны Петербурга, для обгона выехала на встречную полосу, но завершить маневр не успела — легковушка влетела в микроавтобус Volkswagen.
В салоне микроавтобуса находились водитель, двое взрослых и трое детей. Виновница ДТП получила травмы, не совместимые с жизнью. Водителя микроавтобуса и 34-летнюю пассажирку госпитализировали. Еще одна пассажирка, 35-летняя гражданка Финляндии, от полученных травм скончалась. Троих детей, в том числе двухлетнюю девочку, госпитализировали.
Телеканал уточняет, что, судя по кадрам с места происшествия, удар был настолько сильный, что легковушку разорвало на части.
Ранее, 10 июля, сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей один человек погиб и еще один пострадал. Авария произошла на 607-м км федеральной трассы М-10 «Россия» недалеко от поселка Рябово. Водитель легкового авто Geely при выезде на нерегулируемый перекресток не уступил дорогу грузовику Mercedes-Benz с турецкими номерами.