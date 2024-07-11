В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю пресекли деятельность гражданина, который планировал выехать из РФ на Украину для вступления в ряды террористической организации и участия в боях против российской армии. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, житель поселка городского типа Симеиз 1987 года рождения установил контакт в мессенджере Signal с представителями терорганизации и выразил желание участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России. После этого мужчина получил соответствующие инструкции.
Отмечается, что по месту жительства фигуранта обнаружили персональный компьютер, средства связи и другие предметы, которые имеют отношение к противоправной деятельности, их изъяли. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»). Его заключили под стражу.
Мужчина в свою очередь рассказал, что планировал выехать на Украину через Белоруссию и Польшу. Он выразил сожаление из-за произошедшего.
Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Забайкальском крае задержали участника террористической организации, причастного к подрывной деятельности против России. Следствие установило, что по заданию иностранных кураторов мужчина осуществлял в интернете психологические акции, распространяя материалы, которые дискредитировали действия ВС РФ и органов власти. Фигурант также выступал с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя. В отношении него возбудили дело об участи в деятельности терорганизации.