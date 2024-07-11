Реклама
Прямой эфир
Армия
«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
Общество
Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену
Общество
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Общество
В Калининграде назначили врио ректора БФУ им. И. Канта
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Происшествия
В Махачкале таможенники изъяли у пассажира золото на 142 млн рублей
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Мир
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
Общество
Суд в Туве приостановил работу лагеря после массового отравления детей
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Мир
СМИ узнали о подготовке в ЕС обращения к Орбану с осуждением его визита в Москву
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИДе предупредили о военном ответе на планы США разместить ракеты в Германии

В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ

0
Фото: TASS/AP
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю пресекли деятельность гражданина, который планировал выехать из РФ на Украину для вступления в ряды террористической организации и участия в боях против российской армии. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, житель поселка городского типа Симеиз 1987 года рождения установил контакт в мессенджере Signal с представителями терорганизации и выразил желание участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России. После этого мужчина получил соответствующие инструкции.

Отмечается, что по месту жительства фигуранта обнаружили персональный компьютер, средства связи и другие предметы, которые имеют отношение к противоправной деятельности, их изъяли. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»). Его заключили под стражу.

Мужчина в свою очередь рассказал, что планировал выехать на Украину через Белоруссию и Польшу. Он выразил сожаление из-за произошедшего.

Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ
Суд национализировал восемь предприятий украинского экс-министра

Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Забайкальском крае задержали участника террористической организации, причастного к подрывной деятельности против России. Следствие установило, что по заданию иностранных кураторов мужчина осуществлял в интернете психологические акции, распространяя материалы, которые дискредитировали действия ВС РФ и органов власти. Фигурант также выступал с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя. В отношении него возбудили дело об участи в деятельности терорганизации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024