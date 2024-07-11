Собянин рассказал об обустройстве пляжных зон в Зеленограде
В этом сезоне столичные власти благоустроят две зоны отдыха на территории Зеленограда, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Изменения коснутся пруда Быково Болото и территории у Школьного озера.
Территорию у пруда Быково Болото уже реконструировали в 2017 году, однако сегодня ей вновь требуется реконструкция.
«Существующее зонирование мы сохраним. На месте имеющихся спортивных зон создадим единый кластер с площадками для различных видов спорта. Помимо теннисного корта и скейт-парка установим тренажеры для воркаута, обустроим пространство для игры в настольный теннис и площадку для волейбола, разместим поле для мини-футбола. Детей порадуем обновленной площадкой с современными игровыми комплексами и качелями», — рассказал Сергей Собянин.
На Школьном озере будет проведена реабилитация водоема, пляж будет очищен от камыша и ила, будут укреплены берега и расширен мост через плотину. Пляжная зона увеличится, здесь появятся лежаки, раздевалки и летнее кафе. На пляже будет построен спасательный пункт с вышкой и медпункт, а по соседству заработают спортивные площадки для волейбола, мини-футбола и настольного тенниса.