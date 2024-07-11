Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м
Площадь пожара в подмосковных Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м. Об этом 11 июля сообщили в МЧС России.
Кроме того, пресс-служба ведомства в Telegram-канале добавила, что на площади 1 тыс. кв. м обрушилась кровля здания. В настоящее время на месте ЧП работают более 97 специалистов и 33 единицы техники.
Возгорание случилось в четверг утром в цехе по производству керамических плит. Как уточняла прокуратура Подмосковья в Telegram, в микрорайоне Сходня на улице Некрасова. Также правоохранители сообщили, что проконтролируют установление причин пожара. По последним данным, пострадавших нет.