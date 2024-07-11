Прокуратура взяла на контроль расследование крупного пожара в Химках
Пожарно-техническую экспертизу проведут для того, чтобы выяснить причины крупного пожара на территории производственно-складского здания в Химках. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Пожар на улице Некрасова в микрорайоне Сходня произошел утром в четверг, 11 июля. Возгорание случилось в цехе по производству керамических плит.
На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как клубы черного дыма поднимаются от горящего здания в небо.
Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Кровля частично обрушилась. Информации о пострадавших пока не было. На месте пожара работают более 50 спасателей.