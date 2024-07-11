Рабочий погиб при падении в шахту лифта в Тюмени
Бетонщик получил смертельные травмы при падении в шахту лифта в Тюмени. Инспекция труда выявила нарушения в организации работы на объекте.
По данным ИА «Ура.ру», мужчина, который работал на индивидуального предпринимателя на стройке, подошел к краю открытой шахты лифта, оступился и упал. С множественными травмами потерпевший был госпитализирован. Рабочий скончался спустя два дня в больнице.
В ходе проверки установлено, что сотрудник не проходил инструктажа по охране труда. Кроме того, он находился на объекте без средств индивидуальной защиты. Решается вопрос о привлечении руководителя погибшего к ответственности.
В Тульской области рабочий предприятия провалился в люк с незакрепленной крышкой. Мужчина был госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.