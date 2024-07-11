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Армия
«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
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ФАС выявила нарушения при установлении тарифов на теплоснабжение на 2024 год
Общество
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м
Мир
В Японии девушка провела в открытом океане 36 часов
Мир
СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Мир
В Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Мир
СМИ сообщили о планах Канады выделить пакет военной помощи Украине на $367 млн
Происшествия
В Махачкале таможенники изъяли у пассажира золото на 142 млн рублей
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Мир
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
Общество
Суд в Туве приостановил работу лагеря после массового отравления детей
Происшествия
Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех
Общество
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИДе предупредили о военном ответе на планы США разместить ракеты в Германии

Видео. Посетителям ВДНХ представили региональную кухню на фестивале «Вкусы России»

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