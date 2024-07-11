В Махачкале таможенники изъяли у пассажира золото на 142 млн рублей
Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Республике Дагестан совместно с региональным УФСБ изъяли у пассажира рейса, вылетавшего из Махачкалы, золото на сумму 142 млн рублей. Об этом 11 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«В воздушном пункте пропуска Махачкалы у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 кг», — сообщили в ЦОС.
Также сообщалось, что мужчина пытался перевезти груз, спрятав его под одеждой в специально изготовленном корсете.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»).
Ранее, 1 июля, полицейские в Хабаровске задержали 57-летнюю женщину, перевозившую 111 контейнеров с черной икрой. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»).