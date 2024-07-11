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СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому

СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
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Фото: REUTERS/Lukasz Glowala
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Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила данные, согласно которым США ищут альтернативу на должность президента Украины вместо нынешнего главы государства Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая. Об этом сообщается в июньском выпуске журнала «Разведчик».

«На Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией <...> тем более что легитимность В. Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая с. г. полностью утрачивается», — говорится в шифртелеграмме резидента СВР.

При этом в настоящее время в США и Европе пока готовы оставить Зеленского на посту, поскольку именно на нем завязаны схемы финансирования киевского режима, который приносит доходы в том числе западным производителям оружия. Так, на Западе просят оппонентов украинского лидера подождать «до поры до времени» и пока проявлять сдержанность.

На фоне этого Вашингтон ведет работу с потенциальными кандидатами в президенты. Как сообщают разведчики, установлены контакты с экс-главой государства Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным, который после отставки был направлен послом государства в Лондон.

«Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них. Главное — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики», — заключил разведчик.

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О том, что на самом деле управление Украиной уже находится в руках главы офиса президента Андрея Ермака, 14 мая высказался бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он отметил, что в настоящее время в руководстве страны не осталось друзей Зеленского, которые были бы обязаны ему своей должностью, в то же время благодаря Ермаку во власть попали люди, контролирующие спецслужбы и правоохранительные органы.

В апреле с влиянием Ермака связывали кадровые чистки в руководстве Украины. Политолог Константин Бондаренко тогда указал на то, что таким образом именно глава офиса президента «вычищает структуру от чуждых ему элементов». В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко на фоне увольнений также задался вопросом, кто руководит страной.

До этого, в апреле, генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос напомнил, что Зеленский сокрыл настоящие причины отставки Залужного. Он заявил, что президент страны никогда не признается в предвзятом отношении к популярному среди украинцев Залужному. Газета The Economist также указывала на то, что экс-главком угрожал популярности самого главы государства.

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