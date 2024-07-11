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Армия
«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
Мир
Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО
Культура
На Apple TV+ вышла философская драма «Санни» про робота и людей
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино
Мир
СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС
Происшествия
Кровля цеха по производству керамических плит загорелась в Химках
Мир
В Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Мир
СМИ сообщили о планах Канады выделить пакет военной помощи Украине на $367 млн
Общество
Российские компании рассказали о планах повысить сотрудникам зарплаты
Происшествия
Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью
Мир
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
Армия
Расчет САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожил тайный командный пункт ВСУ 
Культура
Продажи книг по главам выросли в России почти в шесть раз
Мир
В СВР рассекретили документ о планах Парижа отправить 2 тыс. солдат на Украину
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Мир
Главы МО Греции, Болгарии и Румынии решили создать военный коридор
Мир
В МИДе исключили участие России в новом саммите по Украине

Видео. В Москве задержали напавшего на контролера автобуса безбилетника

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