В Москве задержали напавшего на контролера автобуса безбилетника
В Москве задержали безбилетника, который накануне напал на контролера автобуса. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ столицы.
«Столичными следователями СК России задержан фигурант 1990 года рождения. С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По версии следствия, 10 июля мужчина был остановлен контролером для проверки оплаты проезда. Фигурант, желая избежать штрафа за безбилетный проезд, применил насилие в отношении представителя власти.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сообщает СК.
В данный момент продолжаются следственные и процессуальные действия для закрепления всех доказательств произошедшего.
Ранее, 5 июля, на автобусной остановке в Красном Селе под Санкт-Петербургом избили младшего инспектора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.