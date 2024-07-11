Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран

Китай призывает Североатлантический альянс не становиться инструментом гегемонии отдельных государств. Об этом в четверг, 11 июля, сообщило представительство КНР при ЕС на официальном сайте.

«Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — это территория мирного развития, а не арена геополитических игр. Какова цель НАТО, снова и снова раскручивая «взаимодействие в сфере евразийской безопасности»?» — говорится в публикации представительства.

Китай призвал альянс придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации в Североатлантическом регионе, а также не нарушать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В публикации напомнили, что Пекин является «строителем мира во всем мире», участником глобального развития и защитником международного порядка.

«Мы требуем, чтобы НАТО немедленно исправило свое неправильное понимание Китая, отказалось от менталитета холодной войны <…>, прекратило настаивать на так называемой китайской угрозе, прекратило разжигание конфронтации и предприняло более практические шаги для мира и стабильности во всем мире», — указали в представительстве.

Также страна обратила внимание объединения на необходимость «предпринять реальные действия для смягчения ситуации и решения проблемы вместо того, чтобы перекладывать вину на других», добавляет «Газета.Ru».

В итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне 10 июля, альянс открыто обвинил КНР в вызове интересам Европы. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен сотрудничеством Китая с Россией.

Ранее, 10 июля, китайская газета Global Times сообщила, что НАТО раздувает миф об угрозе, которую якобы несет Пекин для всего мира и в первую очередь для АТР. Используя эту идею, блок пытается посеять раздор в регионе так же, как уже сделал это в Европе.

Колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло в тот же день заявил в своем материале, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посвятил много времени попыткам изобразить Китай врагом Запада. При этом военный блок — настоящая угроза безопасности Азии. НАТО само создает угрозу глобальной войны, и вины Пекина в этом нет.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 8 июля на брифинге назвал Североатлантический альянс реальным источником угрозы для всеобщего мира и стабильности. Дипломат подчеркнул, что блоку стоит строго следовать своей изначальной миссии оборонительной организации и перестать насаждать напряженность в АТР. Линь Цзянь указал, что НАТО не должно «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».