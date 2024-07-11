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Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Moncloa
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Китай призывает Североатлантический альянс не становиться инструментом гегемонии отдельных государств. Об этом в четверг, 11 июля, сообщило представительство КНР при ЕС на официальном сайте.

«Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — это территория мирного развития, а не арена геополитических игр. Какова цель НАТО, снова и снова раскручивая «взаимодействие в сфере евразийской безопасности»?» — говорится в публикации представительства.

Китай призвал альянс придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации в Североатлантическом регионе, а также не нарушать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В публикации напомнили, что Пекин является «строителем мира во всем мире», участником глобального развития и защитником международного порядка.

«Мы требуем, чтобы НАТО немедленно исправило свое неправильное понимание Китая, отказалось от менталитета холодной войны <…>, прекратило настаивать на так называемой китайской угрозе, прекратило разжигание конфронтации и предприняло более практические шаги для мира и стабильности во всем мире», — указали в представительстве.

Также страна обратила внимание объединения на необходимость «предпринять реальные действия для смягчения ситуации и решения проблемы вместо того, чтобы перекладывать вину на других», добавляет «Газета.Ru».

В итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне 10 июля, альянс открыто обвинил КНР в вызове интересам Европы. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен сотрудничеством Китая с Россией.

НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина
Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов Североатлантическому блоку

Ранее, 10 июля, китайская газета Global Times сообщила, что НАТО раздувает миф об угрозе, которую якобы несет Пекин для всего мира и в первую очередь для АТР. Используя эту идею, блок пытается посеять раздор в регионе так же, как уже сделал это в Европе.

Колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло в тот же день заявил в своем материале, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посвятил много времени попыткам изобразить Китай врагом Запада. При этом военный блок — настоящая угроза безопасности Азии. НАТО само создает угрозу глобальной войны, и вины Пекина в этом нет.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 8 июля на брифинге назвал Североатлантический альянс реальным источником угрозы для всеобщего мира и стабильности. Дипломат подчеркнул, что блоку стоит строго следовать своей изначальной миссии оборонительной организации и перестать насаждать напряженность в АТР. Линь Цзянь указал, что НАТО не должно «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».

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