Резидент Службы внешней разведки (СВР) РФ под псевдонимом Феликс сообщил о готовившейся в марте 2024 года отправке на Украину французских солдат. Доклад Феликса был рассекречен СВР и представлен на страницах журнала «Разведчик» № 2 за текущий год.

«Во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском ТВД (театре военных действий. — Ред.). Отмечается, что только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января с. г. погибли «десятки граждан Франции», а с тех пор «такие удары стали нормой в украинском конфликте», — говорится в шифрограмме на 35-й странице журнала.

Резидент уточняет, что во французском министерстве вооруженных сил признали: подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века.

При этом численность потерь тщательно скрывается, как и факт участия французов в боевых действиях на Украине. Расплывчатые формулировки о превышении «психологически значимого порога» не дают представлений о масштабах потерь Франции на Украине, однако упоминание цифр, как доложил резидент, может спровоцировать массовые протесты.

«По имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину всё же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — сообщал Феликс.

Официально оборонное ведомство Франции регулярно отрицало участие своих военных в украинском конфликте.

25 апреля экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который занимался поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, Николя Чинкуини сообщил, что по меньшей мере 75 французских наемников были убиты на Украине, ранены или вернулись во Францию с начала спецоперации.

Ранее, 19 марта, начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль отметил, что французские военные готовятся к участию «в самых жестких» конфликтах. По его словам, Франция способна дислоцировать 20 тыс. солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тыс. человек, включая армии союзников.

Тогда же директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о подготовке Франции к отправке 2 тыс. военных на Украину. Французское воинское подразделение на Украине станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских Вооруженных сил», подчеркнул он.

22 января сообщалось, что с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыло более 300 французских наемников. Отмечалось, что по состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции.