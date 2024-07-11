Врач рассказала о вреде избыточного потребления фруктов

Сладкие фрукты при избыточном потреблении могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом 11 июля врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова рассказала в интервью «Газете.Ru».

К опасным фруктам врач отнесла бананы, манго, виноград, ананас, киви, черешню и другие, в которых содержится большое количество сахара.

«85% фруктозы превращается в кишечнике и печени в глюкозу и гликоген, а далее в жиры. Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет», — предупредила Мельникова.

Кроме того, по ее словам, избыточное потребление фруктов негативно влияет на функционирование почек, а также может привести к формированию лишнего веса, неалкогольной жировой болезни печени, атеросклеротических бляшек и потери чувствительности клеток к инсулину.

Вдобавок при избыточном потреблении фруктов повышается калорийность питания, а в сочетании с малоподвижным образом жизни создаются благоприятные условия для появления лишних килограммов и развития ожирения.

«Чтобы не навредить организму, выбирайте фрукты с низким содержанием сахара: малину, голубику, ежевику», — посоветовала врач.

Ранее, 7 июля, фитнес-тренер и специалист по питанию Grow Food Мария Соколова рассказала о правильном питании в жару. Она посоветовала выбирать облегченные блюда, которые легко усваиваются, например белую рыбу, диетическое мясо, птицу и кролика. Тренер отметила, что стоит также обращать внимание на сложные углеводы (крупы, такие как кускус и булгур) и избегать газировок.