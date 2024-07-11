Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над российскими регионами пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июля сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два ― над территорией Брянской области и по одному ― над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей», ― сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранним утром этого дня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе. Разрушений и пострадавших нет.
Также ранним утром 11 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Клинцовским районом региона. После этого он рассказал, что еще один БПЛА самолетного типа был сбит над Суражским районом.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.