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Армия
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Мир
Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО
Мир
Посол Антонов назвал ошибкой планы США разместить ракеты в Германии
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино
Наука и техника
NASA и Boeing заявили о возвращении Starliner до середины августа
Наука и техника
Эксперты рассказали о российско-китайском лунном ядерном реакторе
Армия
Военнослужащие ВДВ по призыву совершили первые прыжки из самолета
Армия
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил тяжелую бронетехнику ВСУ в районе Работино
Общество
Российские компании рассказали о планах повысить сотрудникам зарплаты
Происшествия
Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью
Мир
Аналитик указал на беспокойство НАТО состоянием Байдена перед выборами
Армия
Расчет САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожил тайный командный пункт ВСУ 
Культура
Продажи книг по главам выросли в России почти в шесть раз
Мир
Лидеры НАТО призвали другие страны не оказывать военной помощи России
Мир
Reuters сообщило о возобновлении поставок США 500-фунтовых бомб в Израиль
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком на Сахалине
Мир
Неизвестные обстреляли машину из кортежа вице-президента Колумбии

Первые прыжки ВДВ

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