Аналитик указал на беспокойство НАТО состоянием Байдена перед выборами

Участники саммита НАТО в Вашингтоне обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена и убеждены в его неспособности управлять страной. Об этом заявил президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в интервью каналу MSNBC, опубликованном на YouTube-канале во вторник, 9 июля.

«Они считают, что он не сможет проработать еще четыре года. <…> Я слышал, что у него точно не получится эффективно вести предвыборную кампанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года», — сообщил Бреммер.

По его словам, многие участники саммита, с которыми ему удалось поговорить, отмечали сильное снижение умственных способностей действующего американского лидера. Бреммер подчеркнул, что этот факт существенно уменьшает и без того невысокие шансы Байдена на переизбрание.

Собеседники Бреммера рассказывали, что порой лидер США повторяется, а также может не узнать в лицо хорошо известного ему человека.

Обеспокоенность участников саммита состоянием кандидата на президентский пост в США обоснована тем, что Соединенные Штаты имеют большое влияние на Североатлантический альянс. Результат выборов отразится на членах объединения.

Победа другого кандидата, экс-президента США Дональда Трампа, также нежелательна, поскольку республиканец выступает за сокращение участия Штатов в делах альянса.

«Когда они (союзники по НАТО. — Ред.) говорят, что крайне обеспокоены состоянием Байдена, для них речь заходит о вопросе национальной безопасности», — подчеркнул Бреммер.

10 июля актер Джордж Клуни призвал ведущих представителей Демократической партии США — лидера демократов в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси — попросить Байдена отказаться от президентской гонки.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 июля заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США, вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

The Wall Street Journal 28 июня со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.