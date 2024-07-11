Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале 11 июля.
«Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.
Градоначальник добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Клинцовским районом региона. После этого он рассказал, что еще один БПЛА самолетного типа был сбит над Суражским районом.
Вечером 10 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 20:30 мск.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.