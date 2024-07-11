Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом 11 июля сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Богомаз информировал, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Незадолго до этого Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.
Вечером 10 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 20:30 мск.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.