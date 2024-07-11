Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил тяжелую бронетехнику ВСУ в районе Работино

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил тяжелую бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Минобороны 11 июля показало фрагмент боевой работы десантников.

В ходе выполнения задач военнослужащие подразделений ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожают наблюдательные посты и опорпункты противника. На этот раз расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Новороссийского соединения ВДВ с первого выстрела уничтожил танк Т-72 ВСУ на ореховском направлении.

В тот же день десантники поразили и другую тяжелую бронированную технику ВСУ, в том числе иностранного производства. При этом военнослужащие проявляли высочайший профессионализм и умение поражать важные цели на большой удаленности.

«Бывает и так, что не всю технику видно и ее очертания, а только точки. Приходилось по этим точкам стрелять. Видишь, движется — и стреляешь. Так и случились попадания», — рассказал военнослужащий с позывным Красавчик.

Также десантники, работая на расстоянии более 3 км, уничтожили автомобильную технику ВСУ, которая подвозила боеприпасы.

О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они заметили выдвижение к переднему краю техники ВСУ при попытке осуществить маневр по доставке боеприпасов. Из пункта управления боевая задача поступила расчету «Фагота». Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей.

После выполнения боевой задачи бойцы противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

18 июня Минобороны показало, как расчет ПТРК «Фагот» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт ВСУ на сватовском направлении. Разведчики передали координаты на пункт управления, оттуда боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности.

10 июля российские военные операторы БПЛА группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» о работе в зоне проведения спецоперации. Главная задача операторов — провести пехоту до точки назначения в кратчайшие сроки и без потерь. Для этого следует иметь не только отточенные навыки работы с беспилотниками, но и некоторые физические данные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».