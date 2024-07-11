Великобритания рискует потерять до 20% долларовых миллионеров к 2028 году, в том числе за счет введенных в отношении России санкций, следует из опубликованного 10 июля отчета о глобальном благосостоянии, подготовленного швейцарским финансовым холдингом UBS.

«Очевидно, что за последние несколько лет Великобритания, как и другие страны, столкнулась с последствиями санкций против России», — приводит агентство Reuters слова ведущего экономиста UBS по вопросам глобального благосостояния Пола Донована в ходе пресс-конференции.

Экономист подчеркнул, что решение властей Великобритании лишить нерезидентов Соединенного Королевства возможности не уплачивать налог на доход также отразилось на отрицательном прогнозе.

«Миллионеры без британского гражданства будут постоянно искать места с низкими налогами», — добавил спикер.

Как отметил Донован, этот тренд не столько говорит об изменениях проводимой Великобританией политики, сколько отражает факторы притяжения к другим странам, в том числе ОАЭ, США, Тайвань и Сингапур.

Согласно прогнозам аналитиков UBS, в ближайшие четыре года число долларовых миллионеров в США вырастет на 16%, в Германии ― на 14%, во Франции ― на 16%, в Японии ― на 28%, в Испании ― на 12%, в Италии ― на 9%.

До этого, 1 июля, польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции.

Ранее, 30 июня, стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей). Так, за два года ограничений импортеры из западных стран недополучили товаров на общую сумму $256,5 млрд (около 21 трлн рублей). Россия, в свою очередь, перенаправила товары в дружественные страны и заработала на этом около $287,5 млрд (26 трлн рублей). Так, стране удалось компенсировать доходы, а также получить дополнительно около $30 млрд.

Перед этим, 28 июня, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков отметил, что цены на газ повышаются во многих европейских странах, и в условиях ужесточения антироссийских санкций это повышение стоимости закономерно.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом запрет касается только реэкспорта в третьи страны через Европейский союз.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные ограничения являются незаконными, отметив, что это вредит обеим сторонам.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.