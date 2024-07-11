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Военнослужащие ВДВ по призыву совершили первые прыжки из самолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие по призыву Воздушно-десантных войск (ВДВ) 2024 года совершили первые прыжки с парашютом из самолета Ан-2 на аэродроме Клоково в Тульской области. Минобороны 11 июля показало фрагмент видеозаписи прыжков новобранцев.

Десантирование совершалось с основным парашютом Д-10 и запасным парашютом З–5 из самолетов Ан-2 с высоты 1 тыс. м. Скорость полета воздушного судна составляла около 160 км/ч, а интервал отделения парашютистов — три секунды.

«Самое главное — правильно отделиться от самолета, посчитать 501, 502, 503, 504, 505 — купол — и посмотреть, чтобы купол был открыт. Затем развернуться по ветру и готовиться к приземлению. Приземляться нужно на две ноги одновременно. Страх — естественное чувство, это нормально. Необходимо его перебороть и… это же наслаждение — парить в воздухе. К тому же мы служим в ВДВ», — поделился командир взвода Никита.

Личный состав десантировался на площадку приземления «Хомяково». Прыжки отрабатывались в комплексе с занятиями по боевой подготовке, в частности отработкой тактических задач по захвату объектов условного противника и совершением марш-броска до назначенного района.

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке совершили более 500 прыжков с парашютом, добавили в оборонном ведомстве.

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В конце мая стало известно, что плановые учения 76-й десантно-штурмовой дивизии пройдут на территории Псковского района с 1 июня по 30 ноября. Маневры десантников проходят каждый год в рамках летнего периода обучения личного состава.

Ранее, 3 мая, военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии в Иваново отпраздновали 80-летие со дня формирования — в 1944 года дивизии было вручено боевое знамя. На территории соединения прошли праздничные мероприятия, прозвучали поздравления, были вручены государственные награды.

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