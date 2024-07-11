Шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком на Сахалине

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Сахалинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства в четверг, 11 июля.

«На автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков в районе кладбища произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом», — сказано в сообщении.

На место немедленно выдвинулись экстренные службы. В Telegram-канале МЧС РФ по Сахалинской области сообщалось, что в работах задействованы 17 человек и пять единиц техники.

Всего в аварии, по данным администрации, пострадали шесть человек. Трое из них получили медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали в ближайшую больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 10 июля, в Тосненском районе Ленинградской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей один человек погиб и еще один пострадал.