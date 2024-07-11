Главы МО Греции, Болгарии и Румынии решили создать военный коридор

Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр в среду, 10 июля, в рамках саммита НАТО в Вашингтоне подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге альянса.

Таким образом, соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение военнослужащими пограничных постов в рамках выполнения миссии, что значительно не только ускорит процесс передвижения, но сократит время на бюрократических процессах.

«Вместе с моими болгарским и румынским коллегами Атанасом Запряновым и Ангелом Тылвэром соответственно подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях по созданию согласованного коридора военной мобильности (Harmonized Military Mobility Corridor)», — написал Дендиас на своей странице в соцсети Х.

Он добавил, что осенью по его инициативе страны проведут трехстороннюю встречу в Александруполисе (Греция) для обсуждения реализации предусмотренных мер. Одна из наиболее важных причин для военного сотрудничества стран — обеспечение оперативного реагирования и мобилизации подкреплений в случае, если безопасность одной из трех стран окажется под угрозой.

По информации греческой газеты Καθημερινή, перспективный коридор призван соединить греческие Салоники и Александруполис с болгарской Варной и румынской Констанцей, которые считаются главными стратегическими городами для НАТО из-за их приближенности к восточным границам оборонного объединения.

«У всех этих стран есть морские порты, сеть из железных дорог и автомобильных трасс, что вносит решающий вклад в устойчивость и легкость мобилизации союзных войск на восточный фланг НАТО», ― отметил один из собеседников издания.

Ранее в тот же день из опубликованной декларации Североатлантического альянса стало известно о его продолжении ведения активной работы у Черного моря и в Западных Балканах. Также в документе говорится об углублении сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, из текста опубликованной 10 июля декларации следует, что страны НАТО намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе.