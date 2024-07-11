Спасатели в Подмосковье вывели из леса заблудившегося в поисках попугая мужчину

В Московской области спасатели помогли 68-летнему мужчине выбраться из леса, в котором он заблудился. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», мужчина отправился в лес на поиски своего улетевшего гигантского красного попугая ара, который вылетел из дома и направился в сторону чащи. Долгое время он бродил в поисках птицы, но в итоге заблудился и был вынужден обратиться к спасателям за помощью.

«Сотрудники поискового отряда по геолокации определили его местонахождение и сориентировали потеряшку. В это же время работники подразделения вошли в лес со стороны села Бужаниново и шли навстречу мужчине, который успешно был найден», — рассказал начальник пожарно-спасательной части №233 Вячеслав Ефремов.

Заблудившийся мужчина в медицинской помощи не нуждался. Уточняется, что птицу обнаружить так и не удалось.

9 июля в Московской области спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили подростка, который застрял в глиняной трясине во время тренировки на двухколесном транспорте. Медицинская помощь юноше не потребовалась.