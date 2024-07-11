Спасатели в Подмосковье освободили увязшего в глиняной трясине юношу

В Московской области спасатели «Мособлпожспас» освободили подростка, который застрял в глиняной трясине. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба организации.

Инцидент произошел 9 июля в Волоколамском округе. 17-летний подросток крепко увяз в грязи по колено на поле неподалеку от деревни Михайловское. За помощью к спасателям обратились двое подростков, которые вместе тренировались на двухколесном транспорте. Один из них упал с кроссового мотоцикла и застрял в глиняной массе. Приятель пытался вытащить его самостоятельно, но не смог, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Специалисты убрали лишнюю грязь с ног подростка лопатой и вытащили его из глины с помощью веревки. Медицинская помощь юноше не потребовалась.

2 июля спасатели обнаружили пропавшего в горах Сочи туриста. Его обнаружили на склоне хребта Алек. У мужчины травма, его эвакуировали на носилках.