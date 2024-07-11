Реклама
Прямой эфир
Экономика
Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в России
Экономика
Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса
Мир
НАТО объявил о создании миссии для координации обучения украинских военных
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жарком и солнечном дне 11 июля
Мир
Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена выйти из президентской гонки
Мир
Премьер-министр Венгрии Орбан готовится выступить в Европарламенте
Наука и техника
«Известия» выяснили, почему новый флагман от Samsung подойдет не всем
Мир
Саудовскую Аравию назвали возможным местом проведения новой конференции по Украине
Общество
Сестра похитившего при реставрации Московского Кремля 70 млн рублей получила 4,5 года
Мир
Нидерланды выделят €20 млн на закупку дронов для нужд ВСУ
Армия
Эксперт Желтоножко рассказал о применении ВСУ отравляющих веществ в зоне СВО
Общество
В России предложили запретить курение на остановках и у магазинов
Мир
Bloomberg рассказало о роли Италии в переговорах Израиля и Ливана
Армия
Рядовой Орлов в составе штурмгруппы уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до +31 градуса в четверг и пятницу
Общество
Травматолог перечислил способы предотвратить падения детей из окон
Мир
Столтенберг заявил, что координация поставок Киеву не сделает НАТО частью конфликта

Спасатели в Подмосковье освободили увязшего в глиняной трясине юношу

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области спасатели «Мособлпожспас» освободили подростка, который застрял в глиняной трясине. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба организации.

Инцидент произошел 9 июля в Волоколамском округе. 17-летний подросток крепко увяз в грязи по колено на поле неподалеку от деревни Михайловское. За помощью к спасателям обратились двое подростков, которые вместе тренировались на двухколесном транспорте. Один из них упал с кроссового мотоцикла и застрял в глиняной массе. Приятель пытался вытащить его самостоятельно, но не смог, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Специалисты убрали лишнюю грязь с ног подростка лопатой и вытащили его из глины с помощью веревки. Медицинская помощь юноше не потребовалась.

2 июля спасатели обнаружили пропавшего в горах Сочи туриста. Его обнаружили на склоне хребта Алек. У мужчины травма, его эвакуировали на носилках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024