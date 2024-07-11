Более 40 млн человек посетили парки Подмосковья с начала года

С начала 2024 года парки Московской области посетили свыше 40 млн человек. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Как рассказал глава ведомства Михаил Хайкин, посещаемость региональных парков в этом году на 5 млн больше аналогичного периода 2023 года. Всего в Подмосковье расположены 194 парка и лесопарка.

«За последние девять лет их количество увеличилось в восемь раз. Если в 2014 году парковых и лесопарковых территорий было всего 24, то сейчас их 194», — цитирует Хайкина агентство городских новостей «Москва».

Предполагается, что до конца года посещаемость парков Московской области может возрасти до 87 млн человек, пишет RT.

Министр добавил, что с 2021 года в регионе работает программа по созданию комфортных зон отдыха в лесопарках. Там создают прогулочные зоны из экологичных материалов, сообщает 360.ru.

14 июня стало известно, что почти 100 объектов планируют благоустроить в Московской области в текущем 2024 году. Более половины из них находятся в активной стадии работ и станут доступны для посещения уже к концу лета.