Более 80 г наркотика изъяли у мужчины на севере Москвы

На севере Москвы полицейские изъяли у ранее судимого мужчины свыше 80 г марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России в среду, 10 июля.

Ранее судимый 35-летний мужчина был задержан возле подъезда дома на улице Полины Осипенко по подозрению в попытке сбыта наркотического средства. В ходе осмотра его квартиры правоохранители обнаружили и изъяли электронные весы, магниты, полимерные пакеты, а также вещество неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество является каннабисом массой свыше 80 г, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Фигуранта суд отправил под домашний арест.

4 июля суд в Москве приговорил гражданина США Роберта Вудлэнда к 12,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Американец был задержан при попытке разместить запрещенные вещества в тайнике.