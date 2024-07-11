Премьер-министр Венгрии Орбан готовится выступить в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится выступить в Европарламенте, и это может произойти уже на следующей неделе. Об этом «Известиям» сообщил венгерский дипломатический источник в Брюсселе. Он допустил, что речь премьера может быть перенесена на сентябрь, однако точное решение будет принято в Европарламенте 11 июля.

«Премьер-министр выступит в парламенте. Конечно, как и любой другой председатель, он представит свою программу. Однако точной даты пока нет. Ее назначение зависит не от председателя, а от парламента», — сказал он.

При этом Орбан не планирует предварительные встречи с руководством Евросоюза (ЕС), чтобы сообщить об итогах своих поездок в Киев, Москву и Пекин, поскольку «это уже было сделано».

«Премьер-министр уже проинформировал [действующего главу Евросовета] Шарля Мишеля и всех глав государств о своих визитах», — уточнил источник.

Венгрия 1 июля стала председателем в ЕС. Ее председательство завершится в декабре этого года, после чего Совет ЕС возглавит Польша.

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Венгерский кураж: Орбан дважды выступит в Европарламенте до конца года