Выставка лилий пройдет в «Аптекарском огороде» 13 и 14 июля

В Москве в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» в выходные 13 и 14 июля пройдет выставка лилий. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Посетители смогут увидеть азиатские гибриды — «надежные и жизнестойкие сорта отечественной селекции Всероссийского научно-исследовательского института садоводства имени Мичурина, созданные отечественными гибридизаторами под руководством М.Ф. Киреевой», сообщает агентство городских новостей «Москва».

В частности, можно будет полюбоваться бордюрными азиатскими гибридами зарубежной селекции, примечательными контрастностью и симметрией окраски лепестков, причудливой формой и отсутствием на них пыльцы.

В экспозиции представят гибриды селекционеров Америки, Голландии, Латвии. Также можно будет посмотреть на видовые лилии, выращенные в садах Московской области, и сеянцы членов клуба «Цветоводы Москвы».

14 июня пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила, что краснокнижная кувшинка — кубышка малая зацвела на водоемах региона. Растение чаще всего можно встретить на юге области, оно цветет всё лето.