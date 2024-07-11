Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в России

Счетная палата (СП) выявила пробелы в государственных мерах поддержки инвесторов. Как говорится в ее бюллетене (есть у «Известий»), ряд барьеров препятствует получению компаниями льгот и тем самым снижает их востребованность. Аудиторы пришли к выводу, что меры поддержки недостаточно влияют на рост инвестиций в основной капитал в России.

В частности, СП подчеркивает, что в законе не закреплено понятие «инструмент стимулирования инвестиционной активности». Это не позволяет полноценно применять меры господдержки. В числе недостатков палата также называет отсутствие единого реестра стимулирующих инвестиции мер и систематизированного цифрового ресурса с их перечнем.

Кроме того, нет и единого органа на федеральном уровне, который бы администрировал работу по поддержке инвесторов, говорят аудиторы.

В то же время объем инвестиций в прошлом году увеличился почти на 10%, рассказал замглавы Минэка Мурат Керефов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дельное вложение: Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в РФ