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Энциклопедическая экологическая тропа появится в Водлозерском парке

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В Водлозерском национальном парке появится новый экомаршрут. Об этом рассказала замдиректора парка по экологическому просвещению и туризму Екатерина Яркова.

В беседе с агентством RuNews24.Ru 8 июля она отметила, что новую заповедную тропу Водлозерского парка «Лес. Человек. История» могут открыть для посетителей уже в июле. В настоящее время специалисты завершают оборудование маршрута.

Протяженность экотропы составит порядка 2 км. Туристы смогут полюбоваться плотиной, порхалищем, солонцом, представителями местной флоры и фауны. Экскурсоводы и информационные стенды расскажут гостям о редких краснокнижных обитателях Водлозерья.

Для туристов обустроят место для отдыха с костровищем и навесом. В конце маршрута посетители смогут пересесть на кораблик и вернуться к месту старта по воде.

Кроме этого, желающие смогут пройти викторину с вопросами, на которые можно будет ответить правильно после путешествия по тропе. Победителям пожарят памятные сувениры.

Водлозерский национальный парк расположен на территории Пудожского района Карелии и Онежского района Архангельской области.

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В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году на юге столицы благоустроят четыре зеленые зоны. В частности, благоустройство пройдет на территории на границе Центрального и Южного Чертаново. Там высадят почти 240 деревьев и около 1,2 тыс. кустарников, организуют прогулочные маршруты по деревянным настилам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также в мае министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказа, что благоустройство парка культуры и отдыха в Жуковском завершится в августе этого года. В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием, сообщает 360.ru.

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