МЧС предупредило москвичей о жаре до +31 градуса в четверг и пятницу

В Москве 11 и 12 июля ожидается жара выше +30 градусов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в среду, 10 июля, в своем Telegram-канале.

Согласна прогнозу Росгидромета, в четверг и пятницу в столичном регионе столбики термометров поднимутся до +30…+31 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В связи с жаркой погодой жителей региона призвали к внимательности и осторожности, попросили избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор. Кроме того, стоит пить больше воды, соблюдать требования пожарной безопасности, пишет РИАМО. Как отмечает НСН, из-за жаркой погоды в столице городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее 10 июля в Московской области спрогнозировали третий класс пожарной опасности до 12 июля, отмечает 360.ru.

В этот же день ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве. По его словам, чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.