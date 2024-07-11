Более 15 тыс. заявок выполнил сервис «Вывоз ненужных вещей» в Москве за полгода

За полгода сотрудники сервиса «Вывоз ненужных вещей» в Москве выполнили свыше 15 тыс. заявок, что выше показателей 2024 года на 24%. Об этом в среду, 10 июля, сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

По его словам, сортировка бытовых отходов, разумное потребление и вторичная переработка стали неотъемлемой частью жизни многих горожан, сообщает RT.

Благодаря сервису горожане получили возможность утилизировать сломанную технику и старую мебель. Сервис доступен для жителей всех столичных округов, в том числе ЗелАО и ТиНАО. Если обращение будет оставлено до 18:00, то забрать вещи на утилизацию могут в этот же день, уточняет «Москва 24».

По итогам полугодия чаще всего жители столицы сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. Так, на переработку отправили 5 тыс. стиральных машин, 4,5 тыс. холодильников и более 3 тыс. кухонных плит, электрических и газовых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Всего с момент запуска проекта в 2021 году специалисты выполнили 69,8 тыс. заявок. За время работы сервиса москвичи отправили на переработку более 1 тыс. тонн металла, отмечает ИА Регнум.

19 июня зампред правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов сообщил, что в городском округе Лыткарино начал работу пункт приема вторичного сырья «Мегабак». Теперь местные жители могут не только сдать на переработку вторсырье, но и получить за это вознаграждение в виде денежных средств, сообщает 360.ru.

С 1 марта 2022 года в России действует запрет на выброс в мусор бытовой техники, компьютерного и электронного оборудования. Граждане смогут сдавать отходы электронного оборудования в пункты сбора, магазины для переработки или мусорным операторам.