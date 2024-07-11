Инвестор построит производственный комплекс в Новой Москве

В Новой Москве инвестор построит производственный комплекс при поддержке столицы. Об этом в среду, 10 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, город под реализацию масштабного проекта предоставил участок площадью 4 га вблизи пос. Спортбазы по льготной ставке один рубль в год. На производстве будет создано свыше 340 рабочих мест, уточняет RT.

По его словам, новый кластер объединит предприятия по выпуску железобетонных и строительных конструкций, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другие, сообщает 360.ru.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что новое предприятие стало первым резидентом строительного кластера, получившим земельный участок, пишет НСН.

В комплексе планируют выпускать железобетонные конструкции, которые необходимы для строящихся лестничных площадок и проемов, фасадов, балконов, а также несущих стен. В течение пяти лет инвестор должен завершить строительство предприятия, чья площадь составит 32 тыс. кв. м, уточняет сайт kp.ru.

Предоставление земли в аренду по ставке один рубль в год для развития производств на территории столицы — одна из мер поддержки столичного бизнеса, принятых мэром Москвы в марте 2022 года, напоминает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 10 июля, Сергей Собянин анонсировал создание 4,4 тыс. рабочих мест по городской программе. По его словам, в Москве одобрено строительство шести объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Они появятся в районах Щербинка, Внуково, Ново-Переделкино, Печатники, Коммунарка.

4 июля сообщалось, что городские власти выделили уже 10 земельных участков площадью 131,3 га в рамках МаИП для строительства промышленных объектов в ТиНАО, сообщает «Москва 24».