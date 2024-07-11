Bloomberg рассказало о роли Италии в переговорах Израиля и Ливана

Италия работает над заключением соглашения о сухопутной границе между Ливаном и Израилем в целях снижения напряженности между двумя странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg в среду, 10 июля, цитируя слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Рим использует знаменательное соглашение о морской границе, подписанное двумя странами в 2022 году, в качестве плана для сухопутной сделки, сказал Таяни в интервью на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

«Ситуация очень напряженная, и мы работали и работаем над тем, чтобы соглашение о морских границах стало возможным и для сухопутных границ», — отметил он.

Несмотря на сложность ситуации, итальянские дипломаты продвигают переговоры, добавил Таяни.

По его словам, цель состоит в том, чтобы найти решение, которое могло бы создать дистанцию между Израилем и шиитской организацией «Хезболла», действующей в южной части Ливана. Он добавил, что Израиль обязательно отреагирует, если произойдет наступление «Хезболлы».

Пресс-секретари израильского и ливанского посольств в Вашингтоне не сразу ответили на запрос о комментарии.

Италия, которая выступает за прекращение огня в Газе и возвращение удерживаемых там заложников, поддерживает идею создания миротворческой миссии под руководством арабских стран и ООН в секторе Газа после окончания войны с Израилем, сказал Таяни. По его словам, в этих переговорах участвуют Катар, Иордания, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее в этот день лидер палестинского движения ХАМАС Хасан Насралла заявил, что «Хезболла» прекратит атаки на Израиль, после того как тот заключит сделку с ХАМАС. По его словам, целью атак «Хезболлы» является материальное, финансовое и моральное истощение израильской армии.

Перед этим, 6 июля, военно-воздушные силы Израиля уничтожили командира «Хезболлы» Мейтама Мустафу Альтаара в районе города Баальбек на востоке Ливана. В ЦАХАЛ уточнили, что он руководил деятельностью подразделения и принимал участие в «планировании и осуществлении многочисленных террористических актов».

До этого, 4 июня, израильская армия сообщила о ликвидации более чем 100 членов «Хезболлы» с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года.

В тот день ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило об атаке на израильский штаб эскадрильей БПЛА. 23 мая ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле «Хезболлой» Верхней Галилеи. Израильские ВВС уничтожили пусковую установку, проводившую обстрел израильских территорий.

3 июля сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Затем американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, рассказал, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня. Однако отмечалось, что гарантий совершения сделки нет — на это должен дать согласие израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.