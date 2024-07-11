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Нидерланды выделят €20 млн на закупку дронов для нужд ВСУ

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Нидерланды перечислят €20 млн в союзный фонд, которые потребуются для приобретения 1 млн дронов-камикадзе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 10 июля, сообщает министерство обороны королевства.

«Нидерланды выделят €20 млн в совместный фонд новой коалиции дронов. Это позволит поставить на Украину 1 млн ударных FPV-дронов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Коалиция из 12 стран была создана в начале 2024 года Украиной и Латвией. Ее цель заключается в предоставлении ВСУ в текущем году году 1 млн беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, инициатива по мере выполнения изначально поставленной задачи будет распространяться на такие беспилотники, как разведывательные. На сегодняшний день коалиция насчитывает 265 партнеров-производителей.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схоф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные Соединенными Штатами, Нидерландами и Данией. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

В Вашингтоне 9–11 июля проходит саммит НАТО. Из опубликованной декларации саммита стало известно, что Североатлантический альянс передаст Украине €40 млрд в 2025 году.

10 июля власти Нидерландов решили выделить €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые будут переданы Украине. Как уточнил министр Рубен Брекельманс во время саммита НАТО в Вашингтоне, поддержка Киева «должна продолжаться полным ходом».

11 июня минобороны страны заявило, что выделит €60 млн на создание ударных беспилотников для Украины. Сумма будет распределена между морскими и FPV-дронами. Поскольку Украина может производить морские дроны у себя в стране, Нидерланды финансовым вкладом простимулируют местный бизнес, сказано в сообщении министерства.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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