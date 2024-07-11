Реклама
Прямой эфир
Экономика
Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в России
Экономика
Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса
Мир
НАТО объявил о создании миссии для координации обучения украинских военных
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жарком и солнечном дне 11 июля
Мир
Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена выйти из президентской гонки
Мир
Премьер-министр Венгрии Орбан готовится выступить в Европарламенте
Наука и техника
«Известия» выяснили, почему новый флагман от Samsung подойдет не всем
Мир
Саудовскую Аравию назвали возможным местом проведения новой конференции по Украине
Общество
Сестра похитившего при реставрации Московского Кремля 70 млн рублей получила 4,5 года
Мир
Нидерланды выделят €20 млн на закупку дронов для нужд ВСУ
Армия
Эксперт Желтоножко рассказал о применении ВСУ отравляющих веществ в зоне СВО
Общество
В России предложили запретить курение на остановках и у магазинов
Мир
Bloomberg рассказало о роли Италии в переговорах Израиля и Ливана
Армия
Рядовой Орлов в составе штурмгруппы уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до +31 градуса в четверг и пятницу
Общество
Травматолог перечислил способы предотвратить падения детей из окон
Мир
Столтенберг заявил, что координация поставок Киеву не сделает НАТО частью конфликта
Сюжет:

Синоптики предупредили москвичей о жарком и солнечном дне 11 июля

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Малооблачно, без осадков и до +29 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 11 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +27 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +10.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Сиеста по-русски: сократят ли рабочий день из-за жары в стране
В Госдуме предложили отпускать сотрудников с работы раньше в жаркие дни

10 июля ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в столичном регионе. Он отметил: чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.

9 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, только в Москве средняя температура летом за 30 лет стала выше на 1 градус, и это «невиданная прежде скорость».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024