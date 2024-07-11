Синоптики предупредили москвичей о жарком и солнечном дне 11 июля

Малооблачно, без осадков и до +29 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 11 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +27 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +10.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

10 июля ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в столичном регионе. Он отметил: чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.

9 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, только в Москве средняя температура летом за 30 лет стала выше на 1 градус, и это «невиданная прежде скорость».