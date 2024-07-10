В Москве началась реставрация усадьбы «Кузьминки»

Началась реставрация музея-заповедника «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 10 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, это одна из знаменитых столичных усадеб с удивительным парком. Усадьба до 1917 года являлась родовым имением князей Голицыных, отмечает агентство городских новостей «Москва». На территории располагается самое большое количество объектов культурного наследия среди московских усадеб — их насчитывается порядка 40.

«В этом году приступим к 19 объектам. Сейчас реставраторы уже начали работы по гротам. Подобные сооружения украшали многие усадьбы XIX века. В «Кузьминках» их два: Трехарочный и Большой — одноарочный», — отметил Собянин.

Позднее специалисты займутся другими ценными объектами усадьбы, в частности, Арочным мостом, украшенным скульптурами грифонов, Музыкальным павильоном со скульптурами лошадей, Львиной пристанью с металлическими львами на постаментах, Ванным домиком, пишет RT.

После завершения всех работ для посетителей откроют площадки для концертов и музейно-выставочные пространства, сообщает «Москва 24».

В конце июня глава Ленинского городского округа Станислав Каторов сообщил, что во всех исторических домах Видного обновят фасады, оконные блоки, отремонтируют отмостки, входные группы и балконы. Там также сделают козырьки, утеплят швы, частично заменят кирпичную кладку, сообщает 360.ru.

Также в июне глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что инвесторы отреставрируют исторические здания в центре Москвы. По его словам, речь идет о двух зданиях, построенных в конце XVIII — середине XIX века, общей площадью 1110 кв. м. Оба являются памятниками архитектуры, сообщает НСН. Оба здания находятся по–соседству на Воронцовской улице.

13 июня заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в Москве завершили реставрацию исторических элементов парка усадьбы Усачевых-Найденовых. Этот комплекс XIX века — памятник московского ампира и последняя работа в городе знаменитого архитектора Доменико Жилярди.