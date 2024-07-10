НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах

Североатлантический альянс планирует продолжить расширение в Черном море, а также на Балканах, не пренебрегая углублением сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона, следует из декларации НАТО, опубликованной 10 июля на официальном сайте альянса.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (СДК). Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в Черноморском регионе, в том числе, при необходимости, посредством Конвенции Монтрё о статусе проливов 1936 года. Мы приветствуем активизацию тремя прибрежными союзниками Черноморской оперативной группы по противоминной борьбе», ― гласит документ.

Согласно тексту декларации, страны ― участницы альянса продолжат отслеживать и анализировать события в Черноморском регионе, уделяя особое внимание потенциальным и реальным угрозам безопасности НАТО.

Кроме того, альянс привержен к возможностям для сближения с потенциальными партнерами в регионе, «когда это целесообразно», оказывая поддержку евроатлантическим устремлениям стран этого региона.

Другой важный тезис, указанный в декларации, касается сближения сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона в связи с его прямым влиянием на евроатлантическую безопасность, в том числе за счет поддержки Украины.

«Мы встретимся с руководством Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея, а также Европейского Союза, чтобы обсудить общие вызовы безопасности и области сотрудничества. <...> Мы укрепляем диалог для решения межрегиональных проблем и расширяем наше практическое сотрудничество, в том числе посредством флагманских проектов в сферах поддержки Украины, киберзащиты, противодействия дезинформации и технологий. Эти проекты повысят нашу способность работать вместе над общими интересами безопасности», ― сказано в декларации.

Также из текста опубликованной 10 июля декларации следует, что страны НАТО намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее, 28 июня, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в связи с участившимися полетами стратегических беспилотников НАТО над Черным морем.

В апреле текущего года член президиума Боснии и Герцеговины от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление в альянс стратегической целью государства. По его словам, для реализации данной цели существует «четкая правовая база».

Тем не менее 2 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что не поедет на саммит НАТО в Вашингтон, страну на мероприятии представит министр обороны Ричард Марлес. Ожидалось, что Альбанезе на саммите встретится в том числе с коллегами из Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в качестве членов так называемой Индо-Тихоокеанской четверки.