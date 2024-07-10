Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах
Происшествия
Пожар на площади 1.8 тыс. кв. м вспыхнул в красноярском автосервисе
Мир
НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса
Происшествия
Неразорвавшаяся ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
Армия
Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы
Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Здоровье
Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин
Мир
Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине
Общество
МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова
Мир
ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля
Здоровье
Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора
Мир
На Украине сообщили о четырех сожженных за ночь машинах военных ВСУ
Мир
Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине
Общество
Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября
Армия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
Общество
МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»
Мир
Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации

НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах

0
Фото: Global Look Press/Oberhaeuser
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс планирует продолжить расширение в Черном море, а также на Балканах, не пренебрегая углублением сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона, следует из декларации НАТО, опубликованной 10 июля на официальном сайте альянса.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (СДК). Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в Черноморском регионе, в том числе, при необходимости, посредством Конвенции Монтрё о статусе проливов 1936 года. Мы приветствуем активизацию тремя прибрежными союзниками Черноморской оперативной группы по противоминной борьбе», ― гласит документ.

Согласно тексту декларации, страны ― участницы альянса продолжат отслеживать и анализировать события в Черноморском регионе, уделяя особое внимание потенциальным и реальным угрозам безопасности НАТО.

Кроме того, альянс привержен к возможностям для сближения с потенциальными партнерами в регионе, «когда это целесообразно», оказывая поддержку евроатлантическим устремлениям стран этого региона.

Другой важный тезис, указанный в декларации, касается сближения сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона в связи с его прямым влиянием на евроатлантическую безопасность, в том числе за счет поддержки Украины.

«Мы встретимся с руководством Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея, а также Европейского Союза, чтобы обсудить общие вызовы безопасности и области сотрудничества. <...> Мы укрепляем диалог для решения межрегиональных проблем и расширяем наше практическое сотрудничество, в том числе посредством флагманских проектов в сферах поддержки Украины, киберзащиты, противодействия дезинформации и технологий. Эти проекты повысят нашу способность работать вместе над общими интересами безопасности», ― сказано в декларации.

Также из текста опубликованной 10 июля декларации следует, что страны НАТО намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Единство с противоположностями: саммит НАТО не доказал сплоченность блока
Каковы шансы альянса выработать единую позицию по Украине при разногласиях стран-членов

Ранее, 28 июня, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в связи с участившимися полетами стратегических беспилотников НАТО над Черным морем.

В апреле текущего года член президиума Боснии и Герцеговины от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление в альянс стратегической целью государства. По его словам, для реализации данной цели существует «четкая правовая база».

Тем не менее 2 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что не поедет на саммит НАТО в Вашингтон, страну на мероприятии представит министр обороны Ричард Марлес. Ожидалось, что Альбанезе на саммите встретится в том числе с коллегами из Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в качестве членов так называемой Индо-Тихоокеанской четверки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024