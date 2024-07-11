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Вашингтон объявили бесполетной зоной из-за саммита НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Столица США Вашингтон в этом году принимает 75-й саммит Североатлантического альянса, по случаю которого город на это время объявлен бесполетной зоной. Журналист Николай Мастеров показал 10 июля обстановку в мегаполисе.

В период с 9 по 11 июля Вашингтон в усиленном режиме охраняют вооруженная Нацгвардия, Федеральное бюро разведки (ФБР) и полицейские с собаками.

«Необъявленная, но очевидная часть повестки этого саммита НАТО — здоровье американского президента. Всем лидерам было интересно лично убедиться, действительно ли Джо Байден в таком плохом состоянии, как о нем говорят», — подчеркнул журналист.

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Ранее в этот день замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе дискуссии клуба «Валдай» заявил, что Россия не ожидает ничего хорошего от саммита НАТО в Вашингтоне, решения блока усилят эскалацию украинского кризиса.

Также 10 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО создаст логистические хабы в странах Восточной Европы, входящих в блок, для ускорения поставок оружия Украине.

Тогда же глава блока отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Украину к членству. Например, по итогам саммита государства — участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отметил, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

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