В Пролетарском районе Донецка в среду, 10 июля, на территорию горбольницы №11 упала неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS. В распоряжении «Известий» есть видео с места происшествия, на котором видно, что территория падения снаряда огорожена.

На место падения снаряда оперативно прибыли саперы и сотрудники МЧС. Они обезвредили ракету. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Днем ранее, 9 июля, «Известия» показали последствия того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории ДНР американскими ракетами HARM. Снаряды боевиков попали по жилым домам, а также по придомовым участкам мирных жителей.

ВСУ ежедневно обстреливают новые регионы. 7 июля три человека пострадали при ударе по Горловке. 6 июля в результате обстрела украинских боевиков в ДНР пострадали 20 человек. «Известия» показали кадры последствий удара по Горловке. В результате атаки были разрушены дома и повреждены машины. Обстрел украинских боевиков длился более двух часов.

Украинские боевики обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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