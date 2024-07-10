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НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса
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Неразорвавшаяся ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
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Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы
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Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
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Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин
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Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине
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МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова
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ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля
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Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора
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На Украине сообщили о четырех сожженных за ночь машинах военных ВСУ
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Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине
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Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября
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Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
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МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»
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Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации

Мастеров саммит НАТО

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