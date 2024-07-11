Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банк UBS спрогнозировал потерю до 20% британских миллионеров из-за санкций против РФ
Экономика
Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса
Мир
Президент Словакии заявил об опасности для НАТО передачи ПВО Украине
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жарком и солнечном дне 11 июля
Общество
В России вырос спрос на услуги доставки автомобилей
Мир
Премьер-министр Венгрии Орбан готовится выступить в Европарламенте
Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Мир
Саудовскую Аравию назвали возможным местом проведения новой конференции по Украине
Мир
Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги в России до 9 октября
Мир
Нидерланды выделят €20 млн на закупку дронов для нужд ВСУ
Экономика
ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины
Общество
В России предложили запретить курение на остановках и у магазинов
Мир
В НАТО заявили о росте потенциала ПРО благодаря базе Aegis Ashore в Польше
Армия
Рядовой Орлов в составе штурмгруппы уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Мир
Reuters сообщило о возобновлении поставок США 500-фунтовых бомб в Израиль
Общество
Травматолог перечислил способы предотвратить падения детей из окон
Мир
Неизвестные обстреляли машину из кортежа вице-президента Колумбии

Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги в России до 9 октября

0
Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США в среду, 10 июля, выпустило обновленную лицензию, которая продлила до 9 октября 2024 года разрешение на уплату налогов, сборов и импортных пошлин в России для американских граждан. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Разрешение будет действовать на оплату тех налогов, сборов и пошлин, которые необходимы для повседневной деятельности в России при условии, что они проводятся в обычном порядке.

Предыдущая версия этой лицензии была выпущена 12 апреля. Она позволяла проводить операции до 11 июля.

Таким образом, OFAC делает исключение из введенных Соединенными Штатами санкций в отношении российских Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В генлицензии уточняется, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

Ответ на действия: РФ законом закрепляет приостановку налоговых соглашений с 38 странами
МИД и Минфин России разработали соответствующий документ во исполнение указа президента

Ранее, 18 июня, США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. В пресс-службе указали, что данное решение стало ответом на указ РФ от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие п. 4 ст. 1 и ст. 5–21 и 23 конвенции, а также протокола.

В июне 2023 года Министерство финансов РФ расширило перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Так, список увеличился до 91 государства или территории. В него были добавлены страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС.

Данная ответная мера со стороны России на решения западных стран позволит уменьшить возможности для российского бизнеса использовать схемы с иностранными компаниями, с офшорными юрисдикциями, чтобы платить меньше налогов. Такое мнение выразил «Известиям» доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024