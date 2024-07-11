Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги в России до 9 октября

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США в среду, 10 июля, выпустило обновленную лицензию, которая продлила до 9 октября 2024 года разрешение на уплату налогов, сборов и импортных пошлин в России для американских граждан. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Разрешение будет действовать на оплату тех налогов, сборов и пошлин, которые необходимы для повседневной деятельности в России при условии, что они проводятся в обычном порядке.

Предыдущая версия этой лицензии была выпущена 12 апреля. Она позволяла проводить операции до 11 июля.

Таким образом, OFAC делает исключение из введенных Соединенными Штатами санкций в отношении российских Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В генлицензии уточняется, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

Ранее, 18 июня, США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. В пресс-службе указали, что данное решение стало ответом на указ РФ от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие п. 4 ст. 1 и ст. 5–21 и 23 конвенции, а также протокола.

В июне 2023 года Министерство финансов РФ расширило перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Так, список увеличился до 91 государства или территории. В него были добавлены страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС.

Данная ответная мера со стороны России на решения западных стран позволит уменьшить возможности для российского бизнеса использовать схемы с иностранными компаниями, с офшорными юрисдикциями, чтобы платить меньше налогов. Такое мнение выразил «Известиям» доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.