ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля

Выпущенная с ливанской территории ракета упала на севере Израиля. Об этом в среду, 10 июля, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ракета перелетела из Ливана на территорию Израиля и упала в незаселенной местности», — говорится в сообщении армии.

Также в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ сообщалось о работе сирен воздушной тревоги на севере страны в районе Штулы у границы с Ливаном.

Незадолго до этого новостной портал Ynet. сообщал, что около 30 ракет было выпущено по району Верхней Галилеи на севере Израиля с территории Ливана.

Ранее, 6 июля, военно-воздушные силы Израиля уничтожили командира шиитской организации «Хезболла» Мейтама Мустафу Альтаара в районе города Баальбек на востоке Ливана. В ЦАХАЛ уточнили, что он руководил деятельностью подразделения и принимал участие в «планировании и осуществлении многочисленных террористических актов».

До этого, 4 июня, израильская армия сообщила о ликвидации более чем 100 членов «Хезболлы» с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года.

В тот же день «Хезболла» сообщило об атаке на израильский штаб эскадрильей БПЛА. 23 мая ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле «Хезболлой» Верхней Галилеи. Израильские ВВС уничтожили пусковую установку, проводившую обстрел израильских территорий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.