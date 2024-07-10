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Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки, до 12 октября. Об этом в среду, 10 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что сам бизнесмен утверждал в ходе заседания, что не будет пытаться скрыться от следствия. Сторона защиты при этом настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест.

Ранее в среду сообщалось, что фигурант дал Кузнецову взятку в виде земельного участка и жилого дома в Краснодаре на общую сумму больше 30,5 млн рублей.

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Во время обыска у Юрия Кузнецова нашли 100 млн рублей, ценные монеты и коллекционные часы

СК 14 мая возбудил в отношении начальника кадрового главка Минобороны уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее Военный суд продлил арест Кузнецову до 12 октября. Также 14 мая был заключен под стражу Мартиросян, который позже, 28 мая, обжаловал арест.

По данным следствия, Мартиросян и Кузнецов были знакомы, и генерал-лейтенант лично получил взятку в виде «иного имущества в особо крупном размере». По месту проживания Кузнецова также прошли обыски. У него были найдены и изъяты около 100 млн рублей и различные предметы роскоши, в том числе золотые монеты и коллекционные часы.

Юрий Кузнецов был назначен начальником главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

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