МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»

МВД России объявило в розыск бывшего президента футбольного клуба (ФК) «Металлист» из Харькова, бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Александра Ярославского. Эта информация появилась в среду, 10 июля, в базе розыска российского МВД.

«Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК», — уточняется в сообщении.

Статья Уголовного кодекса РФ, по которой разыскивается Ярославский, не указана.

Ранее, 2 июля, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-главу минфина Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта Игоря Довганя.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). МВД объявило их в международный розыск.