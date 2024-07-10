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Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации

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Фото: TASS/ITAR/Иванов Алексей
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Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба горсовета.

«Депутаты Черниговского городского совета проголосовали за переименование еще 35 улиц и переулков в Чернигове. Соответствующее решение принято на заседании внеочередной сессии Черниговского городского совета 10 июля», — говорится в сообщении.

Из названий улиц исчезнут Константин Циолковский, ученый Михаил Ломоносов, ученый Иван Павлов. Кроме того, будут переименованы улицы Героя СССР Николая Гастелло и 50 лет Победы. Теперь улицы будут называться в честь украинских военных и деятелей украинского националистического движения.

Помимо этого, работа по переименованию улиц будет продолжаться, добавили в горсовете, отметив, что на данный момент было переименовано 75 улиц и 26 переулков.

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Ранее, 25 апреля, горсовет Одессы решил не переименовывать улицы Жуковского, Бунина и Гагарина. При этом некоторые топонимы города всё-таки получили новые названия: например, Екатерининская улица и одноименная площадь называются теперь Европейскими.

До этого, 22 апреля, в Верховную раду внесли законопроект о переименовании 300 населенных пунктов на Украине из-за связи с Россией. Депутаты хотят поменять названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел, потому что они содержат символику «российской имперской политики», происходят от наименований советских праздников и не соответствуют стандартам украинского языка.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажом мемориальных досок.

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