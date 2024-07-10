На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В Херсоне, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) прозвучали взрывы. Об этом 10 июля сообщило издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты общественного», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена и по всей Украине.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день взрывы произошли в Ровненской и Хмельницкой областях Украины. Также корреспонденты издания «Зеркало недели» сообщили, что в местных пабликах сообщается о перебоях подачи электричества. Также в ночь на 10 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.

Накануне в Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились. В ночь на 9 июля в регионе с 23:09 действовал сигнал воздушной тревоги.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.