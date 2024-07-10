Сенатор из США заявил об «ошеломительных дырах» в ВПК стран Запада

США и их европейские партнеры оказались ошеломлены слабостью их собственной оборонно-промышленной базы, которая обнаружилась в ходе поддержки Украины в противостоянии с РФ. Об этом 10 июля заявил американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш.

«Мы были ошеломлены. Я думаю, что все мы были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело доходит до обороны», — сказал он на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее в среду глава Пентагона Ллойд Остин на саммите НАТО отметил, что повышенные военные траты стран НАТО оживляют военно-промышленный комплекс (ВПК) США из-за увеличения производства в стране экспортных вооружений. Он отметил, что с 2014 года союзники Вашингтона по НАТО увеличили траты на оборонную отрасль в среднем на 72% с учетом инфляции.

Также в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на саммите НАТО его члены дадут обещания усилить свой национальный оборонный потенциал. По его словам, наращивание поможет понять, какое оружие понадобится государствам в случае вооруженного конфликта, и наладить производство в приоритетном порядке.

До этого, в конце мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и расширении военно-промышленного комплекса. По его словам, для стран альянса будут созданы региональные планы с требованиями для каждой страны по обеспечению обороны территорий блока.

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9–11 июля. Страны — участники мероприятия обсуждают в том числе усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, а также укрепление коллективной обороны.